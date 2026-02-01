■第78回 香川丸亀国際ハーフマラソン（1日、香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース、 21.0975?）香川丸亀国際ハーフマラソンが行われ、女子では、東京世界陸上女子マラソン7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）が、1時間09分28秒で日本人トップの5位に入った。男子では荻久保寛也（28、ひらまつ病院）が1時間00分22秒で日本人トップの4位に入った。スタート時の気温9.6度、風も1.3mと絶好のコンディションの中始まったレース