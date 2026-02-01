東京と神奈川では1日、中学入試のピークを迎えています。難関校の一つ、東京の武蔵中学校では、おまもりなどを持った受験生が緊張した面持ちで会場へ向かいました。受験生「ちょっと緊張してます」「算数で100点いきたいです」「がんばってきたので、楽しんで結果もついてくるようにがんばりたい」「社会が好きなので問題楽しめるようにしたい」首都圏模試センターによりますと、ことし、首都圏で私立や国立の中学校を受験する児童