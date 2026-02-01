シンガー・ソングライターの絢香が、2月1日にデビュー20周年を迎えた。最新アーティストビジュアルや20周年ロゴ、特設サイト公開とともに20周年記念企画が多数発表された。【写真】絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOURのスケジュール全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」の開催が決定。9月18日東京・府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日、大阪城ホールとツアーファイナル公演となる11月29日、日本武道館のアリーナ公