長野県小谷村のスキー場のリフトで宙づりとなった女性の死亡が確認されました。女性はオーストラリア国籍のデイ・ブルック・エラさん（22）と分かりました。スキー場の運営会社によりますと、女性はリフトから降りる際にリュックサックの一部が座席部分に挟まったということです。一方で、胸の部分はベルトを締めてあり、リュックサックが脱げず、そのままリュックサックごと引きずられたとみられると明らかにしました。