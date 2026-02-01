テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１月２９日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。この日は「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」を進行した。「占われたら、普段は言わないこともどんどん言ってしまうはず」として、ニセの占いでゲストたちのエピソードを引き出していく。「Ｍ−１グランプリ」に２０２４年、２０２５年と２年連続の決勝進出でブレーク中のエバース・町田和樹はニセの占い師か