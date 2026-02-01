米ロック界の大御所ブルース・スプリングスティーン（76）が1月30日、米移民税関捜査局（ICE）の移民取り締まりへの抗議活動中に職員によって射殺された米国人男性と女性の遺族を支援するチャリティコンサートにサプライズ登場し、トランプ政権の移民政策に抗議するため急きょリリースした新曲をライブで初披露した。ミネソタ州ミネアポリスの路上で24日にアレックス・プレッティさんが射殺されたことを受けて、反トランプ派として