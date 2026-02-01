日本三大朝市として知られ、多くの人で賑わった石川県輪島市の朝市通り。能登半島地震で大規模火災に見舞われた地域だ。震災から2年。焼け跡は更地となり、膝丈ほどの草が生い茂る。その横で、営業を再開した酒蔵がある。この場所で店を守り続ける理由、復興にかける思いを聞いた。【写真を見る】「助けて欲しいが…」声をあげられない 輪島朝市 唯一の酒蔵が営業を続ける理由 藤森祥平が見た能登半島地震2年【news23】震災後”