東武鉄道と東武トップツアーズ、にしがきは、東武動物公園隣接地に「グランフィルリゾーツ東武」を3月に開業する。敷地面積は約21,350平方メートルで、宿泊棟は合計15棟。建物はファミリーやグループ向けのドームテント型「アドベンチャー・ドーム」と、愛犬家向けのヴィラ型「シンフォニー・ヴィラ」の2タイプから構成されている。それぞれのヴィラごとに体験アクティビティを用意し、アドベンチャー・ドームでは、動物園の閉園後