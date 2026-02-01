きのう（2026年1月31日）まとまった雪が降った札幌では、きょう2月1日も市民が雪かきに追われたほか、JRでは一部列車を運休や間引き運転させるなど影響が続いています。きのう（1月31日）夕方までの12時間で20センチのまとまった雪が降った札幌市内では、けさも市民が雪かきに追われていました。（市民 ）「異常だよね」（市民） 「ドカッと降るのでそれが困る」きのう、この大雪の影響で、新千歳空港ではー。（山本記者）「