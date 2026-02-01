きょうからあすにかけて、北日本日本海側と北陸から山陰では雪や雨が降り、所により雷を伴うでしょう。北日本太平洋側は雲が広がりやすく、山沿いを中心ににわか雪がありそうです。その他の地域は概ね晴れますが、あすの午後は近畿中部や四国、九州でも雲が広がりやすく、雪や雨の降る所があるでしょう。最高気温はきょうもあすも全国的に平年並みか低い予想です。今週4日水曜日が立春、前日の3日火曜日が節分ですね。暦の上では立