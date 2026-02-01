児童精神科医による大ヒット書籍のコミカライズ版として、くらげバンチ（新潮社）で連載されている（原作／宮口幸治、漫画／鈴木マサカズ）。今回は、第4話「判決」から、原作の立命館大学教授で児童精神科医の宮口幸治氏が漫画に描けなかったエピソードを紹介する。17歳だけど精神年齢は小学6年生レベル、少年院を出た後の人生今回のマンガでは、少年院で真面目に過ごし「模範生」となった田町雪人少年が、11カ月後に出院し、地