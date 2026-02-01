◇香川丸亀国際ハーフマラソン（２日、香川県立丸亀競技場付属公認コース＝２１・０９７５キロ）日本学生ハーフマラソンとの併催で、東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）が大会記録、日本学生記録の５９分７秒で優勝した。約１５キロから独走での圧勝に、レース後は「とてもうれしい。良いコースですが、少し寒い」などと笑顔で話した。賞金は大会新記録の３００万円、日本学生新記録の１００万円で計４００万円手にし