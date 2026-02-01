◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）女子ダブルスで張本美和（木下グループ）が長崎美柚（木下アビエル神奈川）とのペアで決勝進出を決めた。世界ランク５位の大藤沙月、横井咲桜（ミキハウス）組に３―１で競り勝った。１７歳の張本美は既に女子シングルス、ジュニア女子を制しており、ダブルス２種目でも決勝に進出。史上初の４冠まで「あと２勝」と迫った。前日には快挙に挑む心