山崎製パンの恒例『春のパンまつり』が、きょう2月1日から始まった。【画像】ヤマザキ『春のパンまつり』今年の皿＆点数一覧「白いお皿」のキャンペーンとして人気のヤマザキ『春のパンまつり』。1981年の第1回から前回までの累計交換枚数は約5億9000枚を数えている。今年の景品は、持ちやすく重ねやすい丸みのある平皿「白いフレンチディッシュ」を選定。サイズは、直径約18センチ、高さ約3センチで、サンドイッチ、サラダ