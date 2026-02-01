1月27日に、東京・上野動物園から中国へ返還されたシャオシャオとレイレイ。上野動物園を離れる2頭のジャイアントパンダに、多くのパンダファンが別れを惜しんだ。そのパンダファンの間で話題となったのが、飼育員たちからの愛情あふれるシャオシャオとレイレイへの寄せ書きだった。園内に掲示された寄せ書きを読んで、涙するファン、写真を撮るファンの姿が絶えなかった。動物園に足を運べなかった人たちのために、寄せ書きのいく