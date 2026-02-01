3日の節分を前に、羽咋市の気多大社では、豆ではなく、弓や槍などを使い、鬼を退治して邪気を払う「節分祭」が行われました。気多大社では、月の初めに行う縁結び祈願「ついたち結び」などにあわせ、毎年2月1日に「節分祭」を行っています。1日は神事が行われた後、神職が「福は内」と言いながら弓、やり、刀の順で鬼を退治するしぐさを披露。その後、参列したおよそ20人に豆が配られました。■参拝者「神聖な気持ちになりました」