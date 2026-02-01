小松市内で地域のつながりを深めようと、地元企業によるスポーツイベントが開かれました。これは、スポーツや木育を通して誰もが楽しめるイベントにしようと、小松市の間仕切りメーカー「コマニー」が開いたものです。会場では、子どもたちが新たなスポーツ競技として注目を集める、1チーム5人制の「ベースボール5」を体験したほか、付き添った保護者にも楽しんでもらおう