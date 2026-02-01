【モデルプレス＝2026/02/01】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊飯器を活用した手作りおやつを披露し、注目を集めている。【写真】41歳元バレー日本代表「愛情がこもってる」手作りケーキ◆栗原恵、混ぜて入れるだけの「炊飯器おやつ」公開栗原は「炊飯器でおやつ」「混ぜて入れるだけ」とつづり、炊飯器