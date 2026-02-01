MBCのオーディション番組『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』（以下『少年ファンタジー』）の制作会社PHUNKYスタジオが、ユ・ジュンウォンのファンミーティングを主催した「マイエンターテインメント」に対し、法的対応を予告した。PHUNKYスタジオは1月31日、「ユ・ジュンウォンは2024年にも制作会社PHUNKYスタジオとの協議なしに日本ファンミーティングを強行しようとして摘発され、公演が中止となった前例がある