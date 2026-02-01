格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン））が、タイ現地で突如ワールドスター「BTS」に間違えられるという、愉快な騒動が巻き起こった。1月29日に放送されたtvNのバラエティ番組『Cha’s Family』（原題）では、タイでの最後の旅の様子が描かれた。同番組はタイから日本までアジア各地を巡り、新しい“辛味食材”を探求する旅を追う。【画像】秋山成勲、BTSメンバーと肩組みSHOTこの日行われた試食会では、秋山が準