デソート・デラックス・クーペ（1947年）1947年式デソート・デラックスは、同年にわずか1950台しか生産されなかった超希少な2ドア3人乗りクーペである。3.9Lエンジンから109psを発揮し、0-97km/h加速には約23秒を要する。フレンチレイク・オートパーツでは、筆者はこの個体のほかに同時代のデソート数台を発掘した。