ダッジ・モナコ（1969年）この1969年式ダッジ・モナコ2ドア・クーペは、2代目モデルのデビューを告げる1台だ。この個体は500というモデルで、バケットシートやセンターアームレストなどの装備を備えている。標準では245psを発生する6.3L V8エンジンを搭載していたが、オプションで330psまたは375psのエンジンへのアップグレードも可能だった。