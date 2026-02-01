高市首相（自民党総裁）は１日午前、ＮＨＫの党首討論番組への出演を急きょとりやめた理由について、「関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」と自身のＸ（旧ツイッター）で説明した。首相は、「ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまった」とも記した。医師の診察を受け、薬を塗ったほか、テーピングを施したという。首相は同日午後に予定している地方遊