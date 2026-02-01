任期満了に伴う滑川市長選挙がきょう告示されました。今のところ、2期目をめざす現職だけが立候補していて、無投票当選となる公算が大きくなっています。滑川市長選に立候補したのは、無所属・現職で2期目を目指す水野達夫候補（62）です。水野候補は滑川市下小泉町で第一声をあげ「市民が起点となり、市民とともに作り上げる『市民共創』の理念で、滑川の新しい姿を作っていきたい」と訴えました。立候補届け出の受け付けはきょう