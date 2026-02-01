俳優の柏木由紀子（78）が1月30日、自身のインスタグラムを更新。「触り心地が気持ち良いお気に入り」と書き出し、愛用しているユニクロ（UNIQLO）の『スフレヤーンショートカーディガン』を使った冬の私服コーデを披露した。【写真】「ブラウンコーデ素敵ですね」お気に入り『ユニクロ』カーディガンを合わせた、柏木由紀子の私服コーデベージュのカーディガンに合わせたのは、CITIZENS of HUMANITYのブラウンデニム。スタイ