「丸亀国際ハーフマラソン」（１日、四国化成ＭＥＧＬＩＯスタジアム発着）日本学生ハーフマラソンとの併催で開催され、リチャード・エティーリ（東京国際大）が５９分７秒の大会新記録、日本学生新記録で２年ぶり２度目の優勝を飾った。従来の大会記録を９秒更新した。日本人トップは荻久保寛也（ひらまつ病院）で４位（１時間０分２２秒）だった。前半から日本記録を上回る高速ペースで進んだ中、中間点を過ぎたところでエ