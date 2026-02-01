気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞人との関わりを大切にしたい時期です。1人では届かなかった場所にも、仲間と動くことで大きな扉が開いていきます。それがあなたの立つ新しいステージとなり、みんなで分かち合う達成感は、想