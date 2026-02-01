気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞いきなり物事が動き出し、一気に流れが加速していく時期です。これまでの自分とは少し違う空気が、あなたをそっと包み込みます。足取りも軽くなり、「今なら何でもできそう」と思える瞬間が増