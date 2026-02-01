気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞大きな役割を任され、自然と背筋が伸びるような時期です。その重さはプレッシャーでもあるけれど、あなたにとってはむしろ、新しい挑戦への火種になっていきます。 「ここまで」と思ってい