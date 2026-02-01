◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、筑後）ソフトバンクの大越基3軍監督（54）が、福岡県筑後市のタマスタ筑後でC組選手たちに訓示した。大越3軍監督は「目標を持ってグラウンドに来て」と呼びかけた上で、昨季のキャンプでC組から支配下になった山本恵大外野手（26）の事例を挙げ「山本選手は、目的を持ってここで練習した姿があった。（みんなも）いい面をどんどんアピールして、いいところでどんどん表現しほしい。それを