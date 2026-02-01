西武の1軍春季キャンプが1日、宮崎県日南市南郷町でスタートした。全体練習開始前に歓迎セレモニーが行われ、日南市の「にじ色の海こども園」年長園児たちによる和太鼓演奏や宮崎ブランド肉、近海かつお、日南産いちご、キンカンたまたま、日向夏など、宮崎県の特産品贈呈など歓迎を受けた。選手会長の外崎修汰内野手（33）は「みんなで（いただいた特産品を）たくさん食べて、体を大きくして、けがをしない体をつくっていき