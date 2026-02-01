きのう午後、山形県新庄市の住宅で雪下ろしをしていたとみられる男性が雪に埋もれている状態でみつかり、その後死亡が確認されました。 警察によりますと、死亡したのは新庄市萩野に住む建設業の７２歳の男性です。男性はきのう夕方頃から姿が見当たらなくなり、家族や近隣住民が探していたところ、午後６時半ごろ男性の家の車庫の近くで雪庇を落とす道具を見つけ、付近の雪を掘り進めたところ、意識のない状態の男性を見つけたと