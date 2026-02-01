アルビレックス新潟は２月１日、「野澤洋輔より代表取締役社長就任のご挨拶」と題し、新たにクラブのトップに立った46歳のコメントをリリースした。現役時代は清水や新潟、湘南、松本、新潟シンガポールで活躍。J通算294試合出場を記録する元GKは、2019年の引退後は、株式会社アルビレックス新潟に入社し、営業部でセカンドキャリアをスタートさせていた。新社長は「アルビレックス新潟を愛するすべての皆様へ 2026年２月１