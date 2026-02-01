きょうから如月（きさらぎ）。一年で最も寒くて家にこもりがちな時季に、国鉄は1984年2月1日、大々的な旅行キャンペーンを開始した。「エキゾチック・ジャパン」である▼70年代、高度経済成長の波に乗り、国内旅行客を増やそうと「ディスカバー・ジャパン」を掲げて成功を収めていた。ところが78年の成田空港開港で多くの人が海外に出た▼巨額の赤字を抱えた国鉄は新たなキャンペーンに乗り出す。「エキゾチック・ジャパン」の宣伝