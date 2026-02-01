２月３日の「節分の日」を前に、大阪の通天閣では一足早く「豆まき」が行われました。「鬼は外！福は内！」１日、通天閣で行われたのは恒例の「福豆まき」です。大阪の人たちの繁栄と幸福を祈るこのイベントは、今回で７０回目を迎えます。今年は親会社である南海電鉄の創業１４０周年を記念し、南海電鉄と泉北高速鉄道のマスコットキャラクターも登場。袋に入れられた福豆を一緒に撒きました。「楽しかった。いっぱい取