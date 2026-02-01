２月１日未明、大阪府茨木市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。午前２時半過ぎ、茨木市蔵垣内で、「一軒家で火の手が上がっている」と近所の人から１１０番通報がありました。警察などによりますと、火は約３時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し東隣の家にも延焼。焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかりました。この家には６６歳の父親と３５歳の息子の２人