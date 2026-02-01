1月31日、秋田県大仙市で、自宅の屋根の上で70代の夫婦が死亡しているのが見つかりました。2人は屋根の雪下ろしをしていたとみられています。大仙警察署の調べによりますと1月31日午後4時半ごろ、大仙市大神成にある住宅の1階部分の屋根の上で倒れている男性がみつかりました。その後駆け付けた消防が雪に埋もれた女性も見つけ、2人はその場で死亡が確認されました。死亡したのは、この家に住む高橋隆二さん79歳と妻の和子さん78歳