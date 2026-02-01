元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。コンビニのおにぎりについてトークした。リスナーからコンビニ「ampm」でかつて販売されていた「おこめサンド焼肉」についてメッセージが寄せられると、「よく食べましたよ、僕も。あときんぴらもあったよね」と松岡。「自分も学生の時とか、ハマって食べてたと思いますよ。なんか手軽で」と話した。そんな中、コンビニのおにぎりへ