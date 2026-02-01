与野党の党首らは1日のNHK番組で、高市早苗首相（自民党総裁）の台湾有事を巡る国会答弁で悪化した中国との関係について議論した。中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表は日中間の対話を維持する重要性を強調。共産党の田村智子委員長は答弁撤回を要求した。自民党の田村憲久政調会長代行は「違うメッセージを送ってしまう恐れがある」と拒否した。田村氏は、対中外交に関し「戦略的互恵関係を進める。わが国の利益を考えた上で対応