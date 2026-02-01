2026年1月30日(金)、イーロン・マスク氏の宇宙開発企業であるSpaceXが、アメリカの放送通信事業の規制監督を行う連邦通信委員会(FCC)に100万基のデータセンター衛星を低軌道に打ち上げることを求める申請書を提出しました。SpaceX seeks FCC nod for solar-powered satellite data centers for AI | Reutershttps://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-seeks-fcc-nod-solar-powered-satellite-data-centers-ai-202