巨人の春季キャンプが１日、宮崎でスタートした。ともに日本ハムから加入した松浦慶斗投手と北浦竜次投手が新天地でのユニホーム姿を披露。ウォーミングアップ後に２人でキャッチボールを行った。背番号「５４」の松浦は現役ドラフトで加入。左腕から繰り出される最速１５５キロの直球が魅力だ。背番号「５６」の北浦はオフに自由契約となり、巨人に加入。万能型の左腕で、予測不能に球が動くムービングファストボールやツーシ