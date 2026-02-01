巨人のリチャード内野手が宮崎春季キャンプの１日、新外国人のボビー・ダルベック内野手への声かけでムードを和ませた。シートノックで一塁に入ったリチャード。三塁のダルベックから送球を受けると「ボビー・オロゴン！」と、ファーストネームが同じタレントの名前を連呼して周囲の笑いを誘った。ノック中はダルベックに「ボビー、いいね！」と何度も声をかけ続けた大砲。新しいチームメートを、愛のある愛のあるイジりで“歓