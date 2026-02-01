巨人は１日、宮崎キャンプをスタートした。楽天から巨人にＦＡで加入した則本昂大投手は、キャンプ初日からいきなりブルペン入り。座った捕手を相手に５５球を投じた。元巨人監督の高橋由伸氏＝スポーツ報知評論家＝、タレントの亀梨和也らが捕手の後ろから投球に熱視線。登板後にはあいさつし、充実の表情を浮かべた。キャンプイン前日には「（不安は）あります。緊張しますね。１３年間同じチームでやっていたので」と素