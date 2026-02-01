西武は春季キャンプ初日の１日、今季から公式戦で導入される「拡大ベース」を初めて使用。ベースランニングを行った。トップバッターを務めたのは山村崇嘉内野手（２３）。一塁まで、一塁を回って一、二塁間まで、と徐々に走る距離を伸ばし、野手全員が感覚を確かめた。米大リーグでは２３年から使用。プロ野球では来季の公式戦から導入を目指している。現在プロ野球で使用されている１５インチ（約３８・１センチ）四方からメ