米男子ゴルフツアーの「ファーマーズインシュアランス・オープン」３日目（１月３１日＝日本時間１日、カリフォルニア州ラホヤのトーリパインズＧＣ＝パー７２）、１８位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６９で回り、首位と１１打差となる通算１０アンダーの９位につけた。前半はボギーなしの４バーディーと伸ばしたが、後半は１ボギーとして初日の６４に続くビッグスコアとはならなかった。松