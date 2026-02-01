ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がＷＢＣでの大谷翔平投手（３１）の登板について「ＷＢＣでは投げない」と断言した。１月３１日（日本時間２月１日）にドジャースタジアムでのファンフェスタに参加して終始ご機嫌だったが、この話題になると表情を硬くし「ただし、シーズンに向けては腕はしっかり作っていく。去年どれくらい投げたか正確な数字は今出てこないけど、フルのオフシーズンを経て去年よりは多いイニングを