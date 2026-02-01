©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 小縣アナウンサーと神戸の「こども本の森」で読み聞かせを行いました阪神・淡路大震災から31年となった1.17を受け、防災・減災の大切さを子どもたちと一緒に考える時間に。先日の1.17の朝