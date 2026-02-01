大みそかの夜に、水戸市のアパートでネイリストの女性（31）が刃物で刺されるなどで殺害された事件。警察は28歳の会社員の男を殺人容疑で逮捕した。男は被害女性の元交際相手だった。【映像】元交際相手の容疑者が車に乗っている様子（実際の映像）警察庁によると、ストーカー事案の約4割が、交際相手か元交際相手によるものだという。なぜストーカー化してしまうのか。『ABEMA Prime』では、加害者側の心理について、専門家が