東京・上野で現金4億円以上が奪われた事件で、逃走した男らが、アジア系外国人の可能性があることがわかりました。この事件は先月29日、台東区東上野で男女5人が、3人組の男に現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われたものです。この2時間半後には羽田空港で、両替商の男性らが現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースを奪われそうになる事件があり、襲われた男性らはその後、香港で再び強盗被害にあったとみられて