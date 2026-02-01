きのう午後、秋田県大仙市の住宅の屋根の上で、雪下ろしをしていたとみられる70代の夫婦が死亡しているのが見つかりました。亡くなったのは、大仙市大神成の高橋隆二さん（79）と妻の和子さん（78）です。警察や消防によりますと、きのう午後4時半ごろ、離れて暮らす家族から「父親が屋根の上で倒れていて、母親が見つからない」と110番通報がありました。消防が一部2階建て住宅の1階の屋根の上で、雪に埋まった状態の夫婦を発見し